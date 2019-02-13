Зайцев: мне было бы обидно на месте Ожиганова, он не портил картины

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев прокомментировал тот факт, что его соотечественник Игорь Ожиганов лишился места в составе после перехода в команду Джейка Маззина.



«Джейк – отличный хоккеист, который очень нам поможет. Это опытный парень, который умеет правильно играть. Такие защитники всегда нужны.



Думаю, что Ожиганову обидно. Мне было бы обидно на его месте. Он хорошо играл, никакой картины не портил и делал дело, которое от него требовали. Если честно, я был очень приятно удивлён тем, как он здесь начал. И вообще не вижу никаких проблем, чтобы он и дальше играл и делал свою работу», – цитирует Зайцева официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Ожиганов забросил 3 шайбы и сделал 4 результативные передачи в 42 матчах при нейтральном показателе полезности.