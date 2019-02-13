Кучеров — первая звезда дня в НХЛ, Худобин — третья

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.

Главной звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 4 (1+3) очка в игре с «Калгари Флэймз» (6:3). Благодаря голу Кучеров вышел на третье место среди российских хоккеистов до 25 лет в истории НХЛ по количеству сезонов, в которых они забивали не менее 25 шайб.

Второй звездой признан форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, забросивший шайбу и сделавший три результативные передачи в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3).

Тройку лучших замкнул голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин, отразивший 30 бросков в матче с «Флоридой Пантерз» (3:0).