Вдохновенная игра Крейчи и Маршана — в обзоре матча «Бостон» — «Чикаго»

«Бостон Брюинз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Бостона» Брэд Маршан, набравший 4 (1+3) очка. По три балла за результативность в составе победителей набрали Давид Крейчи (2+1), Дэнтон Хайнен (1+2) и Джейк Дебраск (1+2).

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 14 минут 39 секунд, не совершил ни одного броска и закончил матч с показателем полезности «-2» и 17% выигранных вбрасываний.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».