Чибисов: к стилю «Магнитки» пришлось привыкать, Казань играет по жёсткой системе

Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов рассказал об уходе из «Ак Барса», а также поделился мнением о тактиках команд.

«Честно скажу, за дискуссиями в Интернете не слежу, свободное время выделяю на работу над собой. Слышал, переговоры велись ещё тем летом с Геннадием Величкиным, агент информировал об интересе «Металлурга», держал в курсе событий. Некоторое время Казань воздерживалась от обмена, но зимой по некоторым причинам переход всё же состоялся. Здорово, что в «Металлурге» очень ценят игроков, и я очень рад, что оказался в этой организации. У нас отличный коллектив и максимальные задачи. А Ярославу Косову – удачи в его дальнейшей карьере.

Казань играет по одной и той же жёсткой системе уже много лет. В Магнитогорске поначалу действительно пришлось перестраиваться, привыкать к более атакующему стилю. Но с приходом Йозефа Яндача ситуация немного изменилась, у него тоже более системный хоккей», — цитирует Чибисова Russia-Hockey.