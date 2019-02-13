Курдин — о Кучерове и Гусеве: Антипов из «Динамо» сказал, что у него такие же

Первый тренер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова Геннадий Курдин рассказал о воспитаннике.

«Прямой скорости у Кучерова не было. Не мог убегать, потому что младше, его догоняли. Но они с Гусевым за счёт паса всех раздевали. Последний год в школе играли — так мужики, обычные болельщики, ездили конкретно на них. Им нравилось смотреть настоящий хоккей! Силёнок для бросков у Кучерова и в 15 особо не было, но я на это и не напирал: учил, что бросок — это продолжение передачи. Когда человек на одном броске сосредоточен — он не видит, куда швыряет. А Никита видит всегда. Потому что мы делали акцент на точность передач. Ясно было, что вырастет, окрепнет — и будет бросать», — вспоминает Курдин.

Также Курдин рассказал, как после выпуска из «Белых медведей» помогал Кучерову и Гусеву найти новый клуб.

«Вначале повёз их в «Динамо». К Толе Антипову, моему одногодке, которого знаю по сборным. Покатались, вышел Толя, махнул рукой: «Да у меня такие же». А тут как раз Николай Вакуров из ЦСКА. Приехали туда — там тоже лица воротили. Но в конце концов сказали: ну давай, раз платить не надо. «Белые медведи» же — муниципальная школа, а не клуб, игроки оттуда уходят бесплатно», — цитирует Курдина официальный сайт НХЛ.