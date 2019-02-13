Купер: Кучеров может найти партнёров, когда те даже не знают, что открыты

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче с «Калгари Флэймз» (6:3) поделился мнением об игре российского форварда Никиты Кучерова.

«Это невероятный талант. У него есть способность находить партнёров, когда те даже не знают, что открыты. Сегодня мне в нём понравилась нацеленность на ворота. Когда ты бросаешь, случаются хорошие вещи», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Главным героем встречи стал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 4 (1+3) очка. Благодаря голу Кучеров вышел на третье место среди российских хоккеистов до 25 лет в истории НХЛ по количеству сезонов, в которых они забивали не менее 25 шайб.

В активе Брейдена Пойнта 3 (1+2). Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22. Тремя результативными передачами отметился нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм.