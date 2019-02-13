Леклер: наверное, Кросби более универсален, но для вратарей сложнее Овечкин

Экс-голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Леклер оценил сильные стороны капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и лидера «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

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«Лично для меня большую угрозу представлял Овечкин, хотя Кросби тоже был гениален. На бросок Овечкина невозможно среагировать, нужно играть на инстинктах. Когда играешь против Кросби, от тебя уже мало что зависит: если защитники смогут его закрыть, то всё в порядке. Если нет, то он либо сделает какой-нибудь сумасшедший пас, либо подставит клюшку на пятачке.



Наверное, Кросби более универсален, чем Александр, но для вратарей Овечкин сложнее. Я слышал, что люди говорят, что он играет прямолинейно. Это не так — от Ови всегда можно ждать проходов, передач, не только бросков с одной точки», — приводит слова Леклера «Спорт Бизнес Online».