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Овечкин и Кузнецов набрали семь очков на двоих в невероятном матче

НХЛ
Денис Лутченко
Фото: Patrick Smith/Getty Images
Овечкин и Кузнецов вспомнили чемпионский сезон! Русская связка в огне
Не верите – спросите у команды Ковальчука.
Хоккей / НХЛ

На тренировке перед матчем с «Лос-Анджелесом» главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден сделал несколько изменений в составе звеньев. В частности, «столичные» вернулись к чемпионскому сочетанию первого звена прошлого сезона: Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон.

«Вашингтону» нужно было что-то менять, команда проиграла семь из 10 последних матчей в чемпионате и опустилась в турнирной таблице. Ход с чемпионским звеном в игре с «Лос-Анджелесом» себя полностью оправдал. Получив численное большинство, а его у «Вашингтона» в этой встрече было предостаточно, Кузнецов сделал перевод на противоположный фланг, откуда Овечкин нашёл свободную щелку в углу ворот Джонатана Куика.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Короли» не сдались и даже вышли вперёд на старте второго периода. Рывок гостей обошёлся без участия Ильи Ковальчука, который не набрал очков в третьем матче подряд. А остановить соперника получилось у Евгения Кузнецова. Центрфорвард «Вашингтона» выиграл вбрасывание в чужой зоне, после чего лучше других сориентировался на пятачке ворот Куика, добив шайбу в сетку после броска Уилсона.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Ещё через четыре минуты Кузнецов и Овечкин приняли участие в четвёртом голе своей команды. Овечкин должен был забивать сам после шикарной передачи Кристиана Юуса, но был накрыт соперником. К счастью для хозяев, шайба отлетела обратно к Юусу, который ткнул её в верхний угол ворот.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Даже если дела идут не очень хорошо, нужно продолжать работать. Но не просто так работать, а с умом, нужно ждать своего шанса. Следующие 6 матчей мы проведём на выезде? Прекрасно. Наконец-то мы куда-то едем, мы слишком много времени провели дома. Я набрал 12 (6+6) очков за шесть матчей? Вы не забудьте про неплохой процент выигранных вбрасываний. Не забывайте, это очень важно. Да, и Corsi тоже», — сказал после матча Кузнецов.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
6 : 4
2:2, 3:1, 1:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Овечкин (Кузнецов, Оши) – 03:07 (5x4), 1:1 – Вагнер (Форборт, Клиффорд) – 04:50 (5x5), 2:1 – Коннолли (Бураковски, Нисканен) – 15:17 (5x5), 2:2 – Тоффоли (Копитар, Даути) – 17:22 (5x4), 2:3 – Фантенберг (Мартинес, Кемпе) – 23:42 (5x5), 3:3 – Кузнецов (Уилсон) – 26:39 (5x5), 4:3 – Юус (Овечкин, Кузнецов) – 30:31 (5x5), 5:3 – Врана (Кемпны, Оши) – 33:09 (5x5), 5:4 – Вагнер (Льюис, Клиффорд) – 50:25 (5x5), 6:4 – Кузнецов (Овечкин) – 55:13 (5x5)

«Вашингтон» в итоге довёл дело до победы, но не обошёлся без нервной концовки. Тот же Кузнецов упустил в своей зоне Остина Вагнера, который со второй попытки сократил отставание гостей до минимума. Российский форвард «Вашингтона» даже с досады запустил шайбу в борт.

Настроение «столичных» и в особенно Кузнецова снова изменилось в лучшую сторону за пять минут до финальной сирены. Овечкин классной передачей из угла нашёл на пятачке Кузнецова, а Евгений на паузе уложил на лёд Куика и поразил пустой угол – 6:4.

«Кузнецов явно играет на элитном уровне. Он делает по-настоящему хорошие вещи. Мы хотели показать качественный хоккей. Было важно сыграть хорошо дома, чтобы набрать побольше очков. Получилось не идеально, но мы добыли очки перед выездом», — подвёл итог матча главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.

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