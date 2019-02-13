«Трактор» – «Северсталь»: гости ни разу не сыграли в большинстве за 60 минут

«Трактор» встречался с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1.



Подопечные Андрея Разина ни разу не сыграли в большинстве. Единственное удаление в составе хозяев заработал Йонас Энлунд, получивший 10 минут штрафа за разговоры, но это удаление было дисциплинарным и не принесло череповецкой команде дивидендов в виде большинства.



В концовке второго периода арбитры дважды не засчитали шайбы, влетевшие в ворота челябинского клуба после бросков форварда череповецкой команды Александра Петунина. В первом случае судьи просматривали эпизод 13 минут, после чего отменили гол из-за офсайда, во втором – шайбу не засчитали из-за игры высоко поднятой клюшкой.