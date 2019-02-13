«Спартак» — СКА: Талалуев получил «5+20», ударив клюшкой Гусева

В Москве «Спартак» встречается со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
На 13-й минуте красно-белые остались в численном меньшинстве после удаления форварда Ильи Талалуева. Игрок «Спартака» получил «5+20» за удар клюшкой нападающего гостей Никиты Гусева.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.
Команды играют в следующих составах:
«Спартак»
Беспалов (Гудачек);
Дыбленко — Гончаров, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Вишневский — Кулик, Талалуев — Зубов — Даугавиньш;
Калинин — Григорьев, Карсумс — Злобин — Лисин;
Осипов, Трунёв — Воронин — Цыплаков, Легалин.
СКА
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;
Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;
Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.