«Спартак» — СКА: Талалуев получил «5+20», ударив клюшкой Гусева

В Москве «Спартак» встречается со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



На 13-й минуте красно-белые остались в численном меньшинстве после удаления форварда Ильи Талалуева. Игрок «Спартака» получил «5+20» за удар клюшкой нападающего гостей Никиты Гусева.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

Команды играют в следующих составах:

«Спартак»



Беспалов (Гудачек);

Дыбленко — Гончаров, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Вишневский — Кулик, Талалуев — Зубов — Даугавиньш;

Калинин — Григорьев, Карсумс — Злобин — Лисин;

Осипов, Трунёв — Воронин — Цыплаков, Легалин.



СКА



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков — Белов, Кузьменко — Дацюк — Плотников;

Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Рукавишников — Херсли, Карпов — Тихонов — Якупов;

Сёмин, Кручинин — Мальцев — Ли, Морозов.