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Комментатор Мосалёв: Анисимов прислал видео, гол Петунина был забит с нарушением

Комментатор Мосалёв: Анисимов прислал видео, гол Петунина был забит с нарушением
Хоккей / КХЛ

Комментатор матча «Трактор» — «Северсталь» Олег Мосалёв перед началом третьего периода рассказал, что связался с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым, чтобы выяснить причины отмены двух шайб в ворота челябинского клуба в концовке второго периода.

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«Мне тоже казалось со стороны, по динамике, что эта шайба Петунина была заброшена без нарушений правил. Но сейчас я связался с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым. Он прислал видео. Знаете, во-первых, там с других камер всё более чётко видно. Мегарапидный повтор. И действительно, Петунин касается шайбы, когда его клюшка была выше перекладины. И уже потом кажется, что вроде бы шайба влетает в ворота, а подправление чёткое. Нарушение правил, действительно игра высоко поднятой клюшкой», — сказал в эфире КХЛ ТВ Мосалёв.

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В ворота «Трактора» не засчитали два гола за три минуты. Все ждут разъяснений от Алексея Анисимова.
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