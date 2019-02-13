Немировски: секрета побед в играх с «Локомотивом» нет, все матчи были равными

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат в гостевой игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (3:2 ОТ). Победный гол в овертайме на счету Филипа Хольма.



«Хорошая игра, равная, обе команды хорошо двигались. Вели в счёте два раза, но не смогли удержать. Доволен, как ребята сегодня бились, старались, действовали в обороне и хорошо забили в овертайме.



В чём секрет побед в играх с «Локомотивом»? Секретов нет. Все игры были равными. В овертайме любая команда может выиграть. Для нас очень важная игра», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Торпедо» прервало серию из трёх поражений, «Локомотив» проиграл впервые за три игры.