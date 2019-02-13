Уланов: «Спартак» проспал начало матча со СКА, удаления нас подкосили

Тренер «Спартака» Игорь Уланов поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:2).



«Начало мы проспали. Тем не менее потом игра выровнялась, удаления нас подкосили. Ребята неплохо сыграли в меньшинстве. Правда, в четырёхминутном удалении немного не дотерпели. Но мы вышли и бились, играли с элитной командой. Конечно, мы недовольны счётом и матчем», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В первом периоде нападающий красно-белых Илья Талалуев получил дисциплинарный штраф до конца игры, однако гости не сумели реализовать большинство. Клуб из Санкт-Петербурга вышел вперёд в концовке второго периода стараниями Ярно Коскиранты, реализовавшего большинство. В начале третьего игрового отрезка Михаил Мальцев укрепил преимущество «армейцев». Голкипер питерского клуба Магнус Хелльберг отметился очередным «сухарём».