И. Воробьёв — о травмах СКА: не знаю, идёт ли на игроков охота, я не охотник

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги выездного матча со «Спартаком» (2:0).

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Довольно хорошее начало матча с нашей стороны. Правда, пятиминутное большинство нам не удалось. Рады, что Магнус Хелльберг сыграл на ноль, что командная игра у нас была и что Миша Мальцев наконец-то забил первый гол в КХЛ.



Сроки восстановления Прохоркина, Каблукова, Дергачёва и Бывальцева? Врачи работают. Дергачёв сегодня должен был выйти первый раз на лёд. По остальным есть сроки восстановления, мы ждём этих ребят.



На игроков СКА началась охота? Не знаю, охота или нет. Я не охотник, может, вы больше скажете. Сложно сказать, что происходит. Но череда невезений действительно есть, ребята много травмируются в неординарных ситуациях», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.