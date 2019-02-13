Мальцев — о первом голе в КХЛ: хотел отдать пас, но передача не прошла

Нападающий СКА Михаил Мальцев прокомментировал первый гол в Континентальной хоккейной лиге. Форвард отметился точным броском в игре со «Спартаком» (2:0).



«В прошлом сезоне долго ждал гола. Сейчас уже ожидал, забил, хорошо. Финт? Обычно так в пас играю, хотел отдать пас, но передача не прошла, зато получилось забить. Да, вызов в олимпийскую сборную помог мне забить гол. Там уровень выше, я больше в ВХЛ играл, поэтому там набирался мастерства. На бумаге было смешно, что я, игрок сборной, играл в ВХЛ. Но старался не стесняться и чувствовал, что могу играть в свой хоккей», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео гола Мальцева можно на официальном сайте КХЛ.