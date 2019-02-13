Крикунов: судьи не увидели удара клюшкой по лицу Кагарлицкому, он психанул

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после матча с «Йокеритом» (5:3) прокомментировал удаление до конца игры нападающего Дмитрия Кагарлицкого.
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«Кагарлицкому разбили губу, судьи не увидели удара клюшкой по лицу. Он психанул из-за этого, так всегда бывает.
Одобряю ли поведение Меньшикова? Да правильно он всё сделал. Так принято, нельзя своих сдавать. Правильно пошёл заступаться за партнёра. Тот просто убежал, но там другой попался.
В плей-офф нужно переиграть «Йокерит», а не перебить. Очки даются за то, что выигрываешь, а не дерёшься. Сегодня нам не нужны были потасовки, мы вели игру. Но удар Раисова всё спровоцировал.
Ерёменко и Бочаров — наши основные вратари. Они продолжат играть в очередь. В игре с «Сочи» мне нужен результат команды, а не только игра Шипачёва. Я отвечаю за результат команды», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.