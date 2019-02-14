Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Питтсбург» без Малкина обыграл «Эдмонтон», Макдэвид не реализовал буллит

«Питтсбург» без Малкина обыграл «Эдмонтон», Макдэвид не реализовал буллит
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1.

Счёт на пятой минуте встречи открыл форвард гостей Леон Драйзайтль. В начале второго периода Брайан Раст восстановил равновесие, отличившись в меньшинстве. Менее чем через четыре минуты «пингвинов» вперёд вывел Теодор Блюгерс. Точку в матче поставил Джаред Макканн. В конце второго игрового отрезка капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид не реализовал буллит.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускал матч из-за дисквалификации.

«Питтсбург» одержал вторую победу подряд после четырёх поражений и с 67 очками закрепился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Эдмонтона» восемь проигрышей в девяти встречах. «Нефтяники» с 53 баллами – 13-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 04:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 1
0:1, 2:0, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Драйзайтль (Макдэвид, Клефбом) – 04:45 (5x5), 1:1 – Раст (Каллен, Дюмулен) – 22:30 (4x5), 2:1 – Блюгерс (Летанг, Кросби) – 26:10 (5x5), 3:1 – Макканн – 59:00 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент