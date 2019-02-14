«Авангард» представил поздравительные валентинки с игроками команды

«Авангард» в официальном «инстаграме» представил поздравительные валентинки с игроками команды. Среди игроков в том числе представлены Илья Михеев, Игорь Бобков, Сергей Широков, Тейлор Бек, Сергей Шумаков, Иван Налимов, Максим Тальбо, Евгений Медведев и Максим Чудинов.

«Лучшие валентинки уже здесь, можете даже не открывать гугл и яндекс. Разбирайте, сохраняйте, отправляйте любимым и друзьям!», — написано в «инстаграме» омского клуба.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» «Авангарда».

Омская команда на данный момент занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, отставая от «Барыса» на два очка. При этом коллектив Андрея Скабелки также имеет две игры в запасе относительно «Авангарда». 16 февраля «Барыс» примет «Авангард» и в случае успеха обеспечит себе победу в дивизионе Чернышева и второе место на Востоке.