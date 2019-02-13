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Покка — о борьбе на Востоке КХЛ: «Авангарду» крайне важно отвоевать второе место

Покка — о борьбе на Востоке КХЛ: «Авангарду» крайне важно отвоевать второе место
Хоккей / КХЛ

Защитник «Авангарда» Вилле Покка заявил о важности последних матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Нам крайне важно отвоевать второе место и иметь лучшую сетку в Кубке Гагарина. У нас проходит непростой выезд на Восток, но нужно набирать максимальное количество очков, забрать у «Барыса» вторую строчку и спокойно готовиться к плей-офф», — приводят слова Покки «Известия».

Омская команда на данный момент занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, отставая от «Барыса» на два очка. При этом коллектив Андрея Скабелки также имеет две игры в запасе относительно «Авангарда». 16 февраля «Барыс» примет «Авангард» и в случае успеха обеспечит себе победу в дивизионе Чернышева и второе место на Востоке.

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