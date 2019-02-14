Лукоянов: думаю, проснётся наш великий «Ак Барс». Мы бьёмся за республику

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3).

«Не хватило одной шайбы, чтобы сравнять счёт. По матчу – проиграли, но играли неплохо, были шансы сравнять, моменты были у нас. Но они в нужный момент реализовали свои шансы, а мы забили только два гола.

Мне бы хотелось, чтобы наша игра была намного лучше. А остальное неважно – где, что, как. Я готов начинать на выезде, но самое главное – чтобы была команда, настроенная на победу. А остальное как будет, так будет.

Я не думаю, что сейчас нужно что-то говорить – боевой или не боевой. Я думаю, здесь все – взрослые люди, должны понимать, ради чего они здесь находятся, за что мы бьёмся. Не только за кубок, а за республику. Думаю, дойдёт до каждого, что здесь нужно не номер отбывать, а биться. Могу сказать за команду – всё-таки мы все вместе, в одной лодке. Мы будем биться до конца, и, думаю, проснётся наш великий «Ак Барс»", — цитирует Лукоянова официальный сайт казанского клуба.