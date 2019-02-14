Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не принимали участия в матчах.

Главной звездой дня стал голкипер «Анахайм Дакс» Кевин Бойл, отыгравший на ноль в матче с «Ванкувер Кэнакс» (1:0). Американский вратарь отразил 35 бросков, оформив первый шат-аут в карьере. Благодаря этой победе «Дакс» прервали семиматчевую серию поражений.

Второй звездой признан голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей, отразивший 38 из 39 бросков в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:1). Канадский вратарь справился с 88 бросками в двух последних матчах.

Замкнул тройку лучших нападающий «Анахайма» Якоб Сильверберг, забросивший победную шайбу в игре с «Ванкувером».