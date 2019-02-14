«Адмирал» — «Салават»: голкипер гостей Даниил Тарасов дебютирует в КХЛ

Стали известны составы «Адмирала» и «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 февраля, начало — в 12:30 мск. Дебютный матч в КХЛ проведёт бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2019 года голкипер гостей Даниил Тарасов.

«Адмирал»:

Красоткин (Серебряков);

Мищенко – Козловский, Черников – Петров – Бутузов;

Захарчук– Угольников, Коннов – В. Стрельцов – Вихарев;

Кубат – Таталин, Коньков – Полак – Зайцев;

Кармашков– Дьяков, Глазачев– Мерескин– Воронин.

«Салават Юлаев»:



Тарасов (Кареев);

Терещенко — Семёнов, Майоров— Бурмистров— Ткачёв;

Сергиенко— Коледов, Рыбин— Шэн— Солодухин;

Цулыгин — Гареев, Лукин— Бусаров— Чебыкин;

Елизаров — Петрищев, Скориков — Бобылёв — Кузьмин.