«Адмирал» — «Салават»: голкипер гостей Даниил Тарасов дебютирует в КХЛ

Стали известны составы «Адмирала» и «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 февраля, начало — в 12:30 мск. Дебютный матч в КХЛ проведёт бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2019 года голкипер гостей Даниил Тарасов.
«Адмирал»:
Красоткин (Серебряков);
Мищенко – Козловский, Черников – Петров – Бутузов;
Захарчук– Угольников, Коннов – В. Стрельцов – Вихарев;
Кубат – Таталин, Коньков – Полак – Зайцев;
Кармашков– Дьяков, Глазачев– Мерескин– Воронин.
«Салават Юлаев»:
Тарасов (Кареев);
Терещенко — Семёнов, Майоров— Бурмистров— Ткачёв;
Сергиенко— Коледов, Рыбин— Шэн— Солодухин;
Цулыгин — Гареев, Лукин— Бусаров— Чебыкин;
Елизаров — Петрищев, Скориков — Бобылёв — Кузьмин.