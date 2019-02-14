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КХЛ определила самые дорогие стадионы для болельщиков в лиге

КХЛ определила самые дорогие стадионы для болельщиков в лиге
Хоккей / КХЛ

КХЛ рассчитала индекс расходов фанатов (FCI) и выяснила, в каком городе затратнее всего сходить семьёй на хоккейный матч, сообщает «Спорт Бизнес Online».

В ходе исследования специалисты определили, сколько денег необходимо для того, чтобы семья из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) смогла приобрести билеты на матч, программку, напитки и еду на стадионе, а также экипировку любимого клуба. Лига собрала данные от клубов, что улучшило качество исследования.

В итоге дороже всего поход на хоккей обойдётся в Хельсинки на матч «Йокерита»: семье придётся потратить 16 680 рублей. Среди российских клубов первое место занял ЦСКА (11 720 рублей).

В пятёрку самых дорогих походов на матчи КХЛ также попали домашние игры СКА (9980 рублей), «Торпедо» (8780 рублей) и московское «Динамо» (8320 рублей). Дешевле всего болельщикам обойдётся просмотр матча «Нефтехимика» на стадионе в Нижнекамске, где семье из четырёх человек придётся потратить всего 2320 рублей.

Фото: Спорт Бизнес Online
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