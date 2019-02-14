«Салават» без лидеров проиграл второй матч выезда, уступив «Адмиралу»

Во Владивостоке местный «Адмирал» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Николая Цулыгина выступали в экспериментальном составе, поскольку не взяли не выездную серию нескольких лидеров.



Счёт во встрече был открыт на 4-й минуте, голом отметился нападающий «Адмирала» Кирилл Воронин. На 12-й минуте Войтек Полак увеличил преимущество подопечных Сергея Светлова, вскоре Константин Глазачев увеличил преимущество «моряков» до трёх шайб. Больше в матче голов забито не было, «сухарь» оформил вратарь «Адмирала» Антон Красоткин.