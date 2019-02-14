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«Салават» без лидеров проиграл второй матч выезда, уступив «Адмиралу»

«Салават» без лидеров проиграл второй матч выезда, уступив «Адмиралу»
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Николая Цулыгина выступали в экспериментальном составе, поскольку не взяли не выездную серию нескольких лидеров.

Счёт во встрече был открыт на 4-й минуте, голом отметился нападающий «Адмирала» Кирилл Воронин. На 12-й минуте Войтек Полак увеличил преимущество подопечных Сергея Светлова, вскоре Константин Глазачев увеличил преимущество «моряков» до трёх шайб. Больше в матче голов забито не было, «сухарь» оформил вратарь «Адмирала» Антон Красоткин.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
3 : 0
3:0, 0:0, 0:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Воронин (Глазачев, Дьяков) – 03:42 (5x5), 2:0 – Полак (Таталин, Коньков) – 11:41 (5x5), 3:0 – Глазачев (Угольников, Мерескин) – 15:08 (5x4)
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