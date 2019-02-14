Цулыгин: хороший матч для игроков «Салавата», они осознали свой уровень

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги проигранной встречи с «Адмиралом» из Владивостока (0:3).



«Очень робко начали. Вышли и не показали вообще ничего в первом периоде. Во втором периоде хотя бы стали отбиваться немного, но с другой стороны, это был очень хороший матч для нас. Для того чтобы ребята, которые играли, поняли, насколько тяжело выступать в КХЛ. И осознали свой уровень, поняли, что ещё нужно работать и работать, чтобы закрепиться в команде КХЛ.



Что касается соперника, они сегодня сыграли очень здорово. Действовали быстро, активно, везде опережали нас. И в борьбе были лучше, особенно первый период, и в завершении атак, и в катании. Если сравнить матч с предыдущим, то с «Амуром» у нас был шанс зацепиться за очки. Сегодня, к сожалению, даже близко ничего не было для нас», — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала».

«Салават» без лидеров проиграл второй матч выезда, уступив «Адмиралу»