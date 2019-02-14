Бурк: Коскинен подписал нелепый новый контракт, а потом внезапно сел в запас

Известный хоккейный функционер Брайан Бурк негативно оценил подписание клубом «Эдмонтон Ойлерз» нового контракта с голкипером Микко Коскиненом. 30-летний финский игрок поставил подпись под контрактом сроком на три года и общую сумму $ 13,5 млн. Его средняя заработная плата составит $ 4,5 млн в год.



«Мы все были поражены, когда после подписания нового нелепого контракта Коскинен сел в запас. Отличную игру на протяжении пяти матчей показал Кэм Тальбо, которого клуб планирует обменять. Как мне кажется, таким образом Тальбо просто готовят к обмену, пытаясь поднять его цену. Возможно, следующим местом работы Тальбо станет „Филадельфия“, и после его трансфера Коскинен вернётся в основной состав «Эдмонтона», — цитирует Бурка Ilta Sanomat.

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