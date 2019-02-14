«Куньлунь» проиграл «Барысу» и потерял шансы на плей-офф

Астанинский «Барыс» на домашней площадке оказался сильнее китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:1. Китайский коллектив потерял шансы на второе в своей истории участие в розыгрыше Кубка Гагарина.



Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте, точным броском отметился нападающий команды Андрея Скабелки Павел Акользин. На экваторе второго периода казахстанский клуб упрочил своё преимущество, заброшенную шайбу в актив записал форвард Роман Старченко. На 50-й минуте Акользин оформил дубль, вскоре Джастин Фонтейн сократил отрыв «Куньлуня» до двух голов, установив окончательный счёт игры.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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