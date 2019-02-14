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«Куньлунь» проиграл «Барысу» и потерял шансы на плей-офф

«Куньлунь» проиграл «Барысу» и потерял шансы на плей-офф
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней площадке оказался сильнее китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:1. Китайский коллектив потерял шансы на второе в своей истории участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте, точным броском отметился нападающий команды Андрея Скабелки Павел Акользин. На экваторе второго периода казахстанский клуб упрочил своё преимущество, заброшенную шайбу в актив записал форвард Роман Старченко. На 50-й минуте Акользин оформил дубль, вскоре Джастин Фонтейн сократил отрыв «Куньлуня» до двух голов, установив окончательный счёт игры.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
3 : 1
1:0, 1:0, 1:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Акользин (Диц, Асетов) – 14:19 (5x5), 2:0 – Старченко (Маклюков, Боченски) – 29:22 (5x5), 3:0 – Акользин (Кормье) – 49:47 (4x5), 3:1 – Фонтейн (Парлетт) – 50:41 (5x4)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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