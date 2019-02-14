Форвард «Спартака» Талалуев избежал дисквалификации за удар клюшкой Гусева

Нападающий московского «Спартака» Илья Талалуев избежал дисквалификации за удар клюшкой нападающего Никиты Гусева в матче с петербургским СКА (0:2), информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Илью Талалуева по п. 1.15 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», – указано на сайте лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Также был рассмотрен эпизод матча «Слован» — «Динамо» (Минск): «На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Джонатана Блума по п. 3.4 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу. Оставить без изменений наказание в отношении хоккеиста команды «Слован» Лукаша Клока».