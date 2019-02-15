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«Тампа» разгромила «Даллас» благодаря 4 очкам Кучерова и шат-ауту Василевского

«Тампа» разгромила «Даллас» благодаря 4 очкам Кучерова и шат-ауту Василевского
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромил «Даллас Старз» — 6:0.

Самым результативным игроком встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, вновь набравший 4 (1+3) очка. Дубль оформил Стивен Стэмкос. Также заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачёв, Тайлер Джонсон и Алекс Киллорн.

Также на счету Кучерова показатель полезности «+2», 4 броска в створ и силовой приём за 17.45 на льду (4.51 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «+2» за 16.46. Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 32 броска.

У Александра Радулова «-2» и 2 минуты штрафа за 15.17. У Дениса Гурьянова «-1» и 2 блок-шота за 15.32. Валерий Ничушкин нанёс 2 броска за 12.11. Антон Худобин отразил 16 бросков из 21.

Кучеров – самый быстрый после Овечкина российский игрок, набравший 90 очков
НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
6 : 0
4:0, 2:0, 0:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Стэмкос (Палат, Кучеров) – 07:19 (5x4), 2:0 – Сергачёв (Кучеров, Пойнт) – 12:39 (5x5), 3:0 – Джонсон (Стэмкос, Палат) – 12:53 (5x5), 4:0 – Кучеров (Киллорн) – 14:40 (5x5), 5:0 – Киллорн (Строльман, Макдона) – 28:23 (5x5), 6:0 – Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 36:28 (5x4)
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