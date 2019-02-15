«Тампа» разгромила «Даллас» благодаря 4 очкам Кучерова и шат-ауту Василевского

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромил «Даллас Старз» — 6:0.

Самым результативным игроком встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, вновь набравший 4 (1+3) очка. Дубль оформил Стивен Стэмкос. Также заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачёв, Тайлер Джонсон и Алекс Киллорн.

Также на счету Кучерова показатель полезности «+2», 4 броска в створ и силовой приём за 17.45 на льду (4.51 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «+2» за 16.46. Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 32 броска.

У Александра Радулова «-2» и 2 минуты штрафа за 15.17. У Дениса Гурьянова «-1» и 2 блок-шота за 15.32. Валерий Ничушкин нанёс 2 броска за 12.11. Антон Худобин отразил 16 бросков из 21.