«Торонто» благодаря дублю Остона Мэттьюса победил «Вегас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде переиграл «Вегас Голден Найтс» — 6:3.

Первый период остался за подопечными Майка Бэбкока. Счёт в матче на 14-й минуте открыл шведский нападающий Андреас Юнссон. На старте второго отрезка хозяевам удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. С интервалом в пять минут цели достигли броски Пола Штястны и Оскара Линдберга. Однако ещё до перерывам гостям удалось перевернуть ход матча. Патрик Марло равновесие восстановил, а затем Остон Мэттьюс реализовал большинство. В третьем периоде Вильям Карлссон вновь сравнял счёт, однако последнее слово в матче осталось за «листьями». Шайбы Моргана Райлли и оформившего дубль Мэттьюса разделили 55 секунд. Окончательный счёт установил Митчелл Марнер.

Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков участия в игре не принимал, как и защитник «Торонто» Игорь Ожиганов. Никита Зайцев очков не набрал.