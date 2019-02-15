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«Торонто» благодаря дублю Остона Мэттьюса победил «Вегас»

«Торонто» благодаря дублю Остона Мэттьюса победил «Вегас»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде переиграл «Вегас Голден Найтс» — 6:3.

Первый период остался за подопечными Майка Бэбкока. Счёт в матче на 14-й минуте открыл шведский нападающий Андреас Юнссон. На старте второго отрезка хозяевам удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. С интервалом в пять минут цели достигли броски Пола Штястны и Оскара Линдберга. Однако ещё до перерывам гостям удалось перевернуть ход матча. Патрик Марло равновесие восстановил, а затем Остон Мэттьюс реализовал большинство. В третьем периоде Вильям Карлссон вновь сравнял счёт, однако последнее слово в матче осталось за «листьями». Шайбы Моргана Райлли и оформившего дубль Мэттьюса разделили 55 секунд. Окончательный счёт установил Митчелл Марнер.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3 : 6
0:1, 2:2, 1:3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Юнссон (Гардинер, Нюландер) – 13:14 (5x4), 1:1 – Штястны (Смит) – 22:46 (4x5), 2:1 – Линдберг (Икин, Теодор) – 27:22 (5x5), 2:2 – Марло (Мэттьюс, Капанен) – 28:52 (5x5), 2:3 – Мэттьюс (Райлли, Кадри) – 33:25 (5x4), 3:3 – Карлссон (Меррилл, Маршессо) – 44:12 (5x5), 3:4 – Райлли (Марнер, Таварес) – 50:01 (5x5), 3:5 – Мэттьюс (Капанен, Маззин) – 50:56 (5x5), 3:6 – Марнер (Браун, Маззин) – 56:33 (4x5)

Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков участия в игре не принимал, как и защитник «Торонто» Игорь Ожиганов. Никита Зайцев очков не набрал.

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