Голкипер «Автомобилиста» Андрей Макаров не вернётся на лёд в этом сезоне

«Автомобилист» обновил срок помещения в список травмированных голкипера Андрея Макарова, сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги. Российский вратарь выбыл из строя до 30 апреля. Таким образом, Макаров больше не поможет команде Андрея Мартемьянова в нынешнем сезоне.

Екатеринбургский клуб забрал Макарова с драфта отказов «Нефтехимика». За «Автомобилист» 25-летний вратарь провёл три матча и не одержал ни одной победы. Всего в этом сезоне в активе вратаря одна победа в девяти матчах при коэффициенте надёжности 2,93 и проценте отражённых бросков 89,1.

1 мая Макаров был обменян из «Нефтехимика» в «Спартак». В минувшем сезоне 25-летний вратарь одержал 6 побед в 12 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,11 и проценте отражённых бросков 92,2. В плей-офф выиграл 1 матч из 3, пропуская в среднем за игру 2,38 шайбы и отражая 92,2% бросков. Спустя три недели Макаров был обменян обратно в «Нефтехимик».