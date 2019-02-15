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«Динамо» Р — «Динамо» Мн: составы команд на матч на открытом воздухе

«Динамо» Р — «Динамо» Мн: составы команд на матч на открытом воздухе
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы рижского и минского «Динамо» на матч, который пройдёт в столице Латвии. Игра состоится на открытом воздухе и начнётся в 20:30 мск.

«Динамо» Р:

Билялов (Гудлевскис);
Алишаускас — Зиле, Дарзиньш — Виделль — Редлихс;
Сотниекс — Гимаев, Маренис — Макмиллан — Гиллис;
Шуленин — Дзанетти, Мейя — Батня — Гигерис;
Майоне — Берзиньш, Павлов — Джериньш — Липсберг.

«Динамо» Мн:

Энрот (Карнаухов);
Бокун — Блум, Хауден — Терещенко — С. Костицын;
Евенко — Уиркош, Парфеевец — Ковыршин — Пулккинен;
Знахаренко — Лисовец, Китаров — Волков — Когалев;
Дроздов, Литвинов.

Рижский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставание от зоны плей-офф составляет два очка. Минчане располагаются на 11-м месте.

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