«Динамо» Р — «Динамо» Мн: составы команд на матч на открытом воздухе

Стали известны составы рижского и минского «Динамо» на матч, который пройдёт в столице Латвии. Игра состоится на открытом воздухе и начнётся в 20:30 мск.



«Динамо» Р:



Билялов (Гудлевскис);

Алишаускас — Зиле, Дарзиньш — Виделль — Редлихс;

Сотниекс — Гимаев, Маренис — Макмиллан — Гиллис;

Шуленин — Дзанетти, Мейя — Батня — Гигерис;

Майоне — Берзиньш, Павлов — Джериньш — Липсберг.



«Динамо» Мн:



Энрот (Карнаухов);

Бокун — Блум, Хауден — Терещенко — С. Костицын;

Евенко — Уиркош, Парфеевец — Ковыршин — Пулккинен;

Знахаренко — Лисовец, Китаров — Волков — Когалев;

Дроздов, Литвинов.

Рижский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставание от зоны плей-офф составляет два очка. Минчане располагаются на 11-м месте.