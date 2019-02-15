Московское «Динамо» уступило «Сочи» в овертайме

Московское «Динамо» принимало ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.



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«Леопарды» открыли счёт на 8-й минуте стараниями Владислава Калетника и сумели сохранить минимальное преимущество до конца периода. В начале второй двадцатиминутки Евгений Мозер восстановил равновесие, а на 37-й минуте бело-голубые вышли вперёд благодаря голу Миики Койвисто. В концовке третьего периода Станислав Бочаров затолкал шайбу в ворота и сравнял счёт. Основное время завершилось вничью, а в овертайме победу южанам принёс Мартин Бакош.

Гости одержали вторую победу подряд, бело-голубые проиграли впервые за три игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.