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Московское «Динамо» уступило «Сочи» в овертайме

Московское «Динамо» уступило «Сочи» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» принимало ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ

«Леопарды» открыли счёт на 8-й минуте стараниями Владислава Калетника и сумели сохранить минимальное преимущество до конца периода. В начале второй двадцатиминутки Евгений Мозер восстановил равновесие, а на 37-й минуте бело-голубые вышли вперёд благодаря голу Миики Койвисто. В концовке третьего периода Станислав Бочаров затолкал шайбу в ворота и сравнял счёт. Основное время завершилось вничью, а в овертайме победу южанам принёс Мартин Бакош.

Гости одержали вторую победу подряд, бело-голубые проиграли впервые за три игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2 : 3
0:1, 2:0, 0:1, 0:1
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Калетник (Архипов) – 07:36 (5x5), 1:1 – Мозер (Моисеев) – 25:05 (5x5), 2:1 – Койвисто (Брюквин) – 36:52 (5x5), 2:2 – Бочаров (О'Делл, Воробьёв) – 57:20 (5x5), 2:3 – Бакош (Шмелёв, Коллинз) – 61:38 (3x3)
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