Шипачёв: если бы у «Динамо» была договорённость с «Сочи», я бы так не устал

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (2:3 ОТ).



«Голов не хватило нам сегодня. Когда не забиваешь голы, то проигрываешь игру. Мы сегодня провели вялый матч, соперник старался сильнее. Эмоций уже нет, потому что конец сезона. Надо находить эмоции, больше времени проводить с семьёй.



Команды расписали нужный результат? Да нет. Если бы мы о чём-то договорились, то я бы так не устал. Я устал очень сильно, отдохнуть хочу. А так, им просто было нужнее. Они больше хотели, больше лезли на ворота. А мы имели моменты даже не при самой хорошей игре.



В последних матчах «регулярки» будем делать какие-то наработки на плей-офф, тем более соперник уже определился. Будем готовиться к «Йокериту», отрабатывать схемы», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» встретится с «Йокеритом» в первом раунде плей-офф