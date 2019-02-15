Минеев: очень сложно постоянно менять команды, непростой год для меня

Защитник московского «Динамо» Максим Минеев поделился мнением о матче с ХК «Сочи» (2:3 ОТ). В ходе нынешнего сезона хоккеист защищал цвета «Авангарда», «Югры», «Северстали» и «Бурана».



«Очень хороший коллектив в «Динамо», меня сразу здорово приняли, никаких вопросов. Сегодня у меня был первый матч в Москве на новом стадионе. Немножко было непривычно, коробка ещё других размеров. Понадобилось время, чтобы втянуться в игру. Сегодняшний матч станет хорошим уроком. Бывают такие игры, когда что-то не получается. Скорости не было, но надо доводить такие игры до положительного результата.



Очень сложно постоянно менять команды, непростой год у меня получается. Стараюсь не думать об этом и постоянно находить новые эмоции, чтобы выходить на лёд», — передаёт слова Минеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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