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И. Никитин: в преддверии плей-офф никто экспериментировать не собирается

И. Никитин: в преддверии плей-офф никто экспериментировать не собирается
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча со «Слованом» (4:1).

«Матч непростой получился для нас. В принципе, ожидали такой игры. С другой стороны, ребята забили свои голы. В этом хоккей и заключается. Спасибо.

Как будем играть с «Витязем» и «Локомотивом»? Здесь время уже подошло такое – в преддверии плей-офф никто экспериментировать не собирается. Загадывать по составу мы тоже не будем. Серьёзные игры, серьёзные соперники. Будем готовиться», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Московская команда продлила победную серию до семи матчей, подопечные Никитина продолжают лидировать в турнирной таблице лиги. Клуб из Братиславы потерпел второе поражение в последних трёх матчах регулярного чемпионата.

ЦСКА переиграл «Слован» и продлил победную серию до семи матчей
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