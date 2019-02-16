И. Никитин: в преддверии плей-офф никто экспериментировать не собирается

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча со «Слованом» (4:1).

«Матч непростой получился для нас. В принципе, ожидали такой игры. С другой стороны, ребята забили свои голы. В этом хоккей и заключается. Спасибо.

Как будем играть с «Витязем» и «Локомотивом»? Здесь время уже подошло такое – в преддверии плей-офф никто экспериментировать не собирается. Загадывать по составу мы тоже не будем. Серьёзные игры, серьёзные соперники. Будем готовиться», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Московская команда продлила победную серию до семи матчей, подопечные Никитина продолжают лидировать в турнирной таблице лиги. Клуб из Братиславы потерпел второе поражение в последних трёх матчах регулярного чемпионата.