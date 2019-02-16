Сегодня, 16 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Видеотрансляции матчей 16 февраля:
— «Адмирал» — «Салават Юлаев»;
— «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Барыс»— «Авангард»;
— «Нефтехимик» — «Металлург» Мг;
— «Северсталь» — «Трактор»;
— «Торпедо» — «Сибирь».
Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 16 февраля на «Чемпионате»