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«Северсталь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 16 февраля на «Чемпионате»

Смотри прямые видеотрансляции матчей КХЛ 16 февраля на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 16 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 16 февраля:

«Адмирал» — «Салават Юлаев»;
«Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;
«Барыс»— «Авангард»;
«Нефтехимик» — «Металлург» Мг;
«Северсталь» — «Трактор»;
«Торпедо» — «Сибирь».

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