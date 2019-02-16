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Наместников — об окончании «сухой» серии: я счастлив, надеюсь, игра пойдёт

Наместников — об окончании «сухой» серии: я счастлив, надеюсь, игра пойдёт
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников поделился впечатлениями от выигранного матча с «Баффало Сэйбрз» (6:2), где российскому форварду удался дубль. Наместников прервал серии из десяти матчей без очков и 23 игр без голов.

«Да уж, вовремя. У меня были шансы, но шайба просто не шла в ворота. Так что забить сегодня стало облегчением. Я был просто счастлив. Пойдёт ли у меня теперь игра? Надеюсь. Но главное, продолжать правильно играть. Если играешь правильно, голы будут. Сегодня звену и команде удавалось это делать, за что мы и были вознаграждены», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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«Рейнджерс» разгромили «Баффало», у Наместникова и Бучневича пять очков на двоих
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