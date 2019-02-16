«Адмирал» — «Салават»: Шэн занял место в первом звене гостей

Стали известны составы «Адмирала» из Владивостока и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 февраля, начало — в 10:00 мск. Это вторая подряд встреча клубов, 14 февраля «Адмирал» уверенно победил «Салават» — 3:0.



«Адмирал»:



Красоткин (Серебряков);

Мищенко — Козловский, Черников — Петров — Бутузов;

Патрикеев — Угольников, Коннов — Стрельцов В. — Стрельцов А;

Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев;

Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Тарасов);

Терещенко — Семёнов, Ткачёв — Бурмистров — Шэн;

Коледов — Сергиенко, Рыбин — Пачин — Солодухин;

Цулыгин — Гареев, Лукин — Бусаров — Кузьмин;

Елизаров, Петрищев, Скориков — Бобылев — Чебыкин.