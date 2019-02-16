«Адмирал» — «Салават»: Шэн занял место в первом звене гостей

Стали известны составы «Адмирала» из Владивостока и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 февраля, начало — в 10:00 мск. Это вторая подряд встреча клубов, 14 февраля «Адмирал» уверенно победил «Салават» — 3:0.
«Адмирал»:
Красоткин (Серебряков);
Мищенко — Козловский, Черников — Петров — Бутузов;
Патрикеев — Угольников, Коннов — Стрельцов В. — Стрельцов А;
Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев;
Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Тарасов);
Терещенко — Семёнов, Ткачёв — Бурмистров — Шэн;
Коледов — Сергиенко, Рыбин — Пачин — Солодухин;
Цулыгин — Гареев, Лукин — Бусаров — Кузьмин;
Елизаров, Петрищев, Скориков — Бобылев — Чебыкин.
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