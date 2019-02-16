«Миннесота» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ. Видеообзор игры с камбэком «дьяволов»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде взял верх над «Миннесотой Уайлд» — 5:4. Уже к 28-й минуте «дьяволы» уступали со счётом 1:4, но смогли вернуться в игру и одержали победу в овертайме.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.



В составе «Нью-Джерси» отличились Маркус Юханссон, Уилл Батчер, Кайл Палмьери, Бен Лавджой и Нико Хишир. У «дикарей» заброшенные шайбы на счету Брэда Ханта, Йоэля Эрикссона Эка, Ника Силера и Микаэля Гранлунда.



Первой звездой встречи стал Хишир, отличившийся в овертайме, также на его счету результативная передача.



«Нью-Джерси» одержал вторую победу в четырёх матчах. «Дьяволы» с 52 очками занимают 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Миннесота» (60) – восьмая на Западе. У «дикарей» семь поражений в восьми встречах.