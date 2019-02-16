Стали известны составы астанинского «Барыса» и хоккейного клуба «Авангард» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 февраля, начало — в 14:00 мск.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Старченко — Бойд — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис;
Блэкер — Полохов, Панюков — Шевченко — Акользин;
Семёнов, Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Петров;
Кошелев — Стась — Галимов, Манукян — Яремчук.
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«Барыс» — «Авангард»: стали известны составы команд