«Барыс» — «Авангард»: стали известны составы команд

Стали известны составы астанинского «Барыса» и хоккейного клуба «Авангард» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 февраля, начало — в 14:00 мск.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Старченко — Бойд — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис;

Блэкер — Полохов, Панюков — Шевченко — Акользин;

Семёнов, Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;

Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Петров;

Кошелев — Стась — Галимов, Манукян — Яремчук.



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