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«Салават» на Дальнем Востоке: одно очко в трёх матчах и четыре гола

«Салават» на Дальнем Востоке: одно очко в трёх матчах и четыре гола
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» завершил выезд по Дальнему Востоку, куда отправился без нескольких лидеров в составе. Подопечные Николая Цулыгина потерпели поражение от «Амура» (2:3) и дважды проиграли «Адмиралу» (0:3, 2:3 Б). «Салават» забросил в этих играх четыре шайбы.

Напомним, уфимский клуб брал на выезд следующих игроков:

вратари — Андрей Кареев, Даниил Тарасов, Анвар Сулейманов;

защитники — Алексей Семенов, Павел Коледов, Артем Сергеев, Сергей Терещенко, Юрий Сергиенко, Станислав Гареев, Анатолий Елизаров, Кирилл Цулыгин, Руслан Петрищев;

нападающие — Вячеслав Солодухин, Максим Майоров, Александр Бурмистров, Максим Рыбин, Владимир Ткачев, Владислав Лукин, Даниил Скориков, Георгий Бусаров, Павел Шэн, Владимир Бобылев, Николай Чебыкин, Глеб Кузьмин, Антон Пачин.

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