«Салават» на Дальнем Востоке: одно очко в трёх матчах и четыре гола

Уфимский «Салават Юлаев» завершил выезд по Дальнему Востоку, куда отправился без нескольких лидеров в составе. Подопечные Николая Цулыгина потерпели поражение от «Амура» (2:3) и дважды проиграли «Адмиралу» (0:3, 2:3 Б). «Салават» забросил в этих играх четыре шайбы.



Напомним, уфимский клуб брал на выезд следующих игроков:



вратари — Андрей Кареев, Даниил Тарасов, Анвар Сулейманов;



защитники — Алексей Семенов, Павел Коледов, Артем Сергеев, Сергей Терещенко, Юрий Сергиенко, Станислав Гареев, Анатолий Елизаров, Кирилл Цулыгин, Руслан Петрищев;



нападающие — Вячеслав Солодухин, Максим Майоров, Александр Бурмистров, Максим Рыбин, Владимир Ткачев, Владислав Лукин, Даниил Скориков, Георгий Бусаров, Павел Шэн, Владимир Бобылев, Николай Чебыкин, Глеб Кузьмин, Антон Пачин.