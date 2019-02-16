«Ак Барс», «Магнитка» или «Авангард»? Кто попадёт в плей-офф на «Салават»

Регулярный чемпионат КХЛ вышел на финишную прямую, и одна из главных интриг перед плей-офф – с кем сыграет в первом раунде «Салават Юлаев». Уфимцы точно закончат «регулярку» на шестом месте, а среди их возможных соперников – «Ак Барс», «Металлург» и «Авангард». Распространено мнение, что эти команды будут «выбирать» уфимцев, тем более, что магнитогорцам и казанцам предстоит ещё два очных поединка. А с кем было бы удобнее сыграть подопечным Николая Цулыгина?

В «зелёном» дерби шансов почти нет

«Зелёное» дерби – это особенные матчи, и стороннему болельщику наверняка хотелось бы увидеть очередной раунд этого противостояния. Но для «Салавата» встреча с «Ак Барсом» станет худшим вариантом. Главная разница между уфимцами и казанцами – человек на тренерском мостике. Зинэтула Билялетдинов вообще самый матёрый наставник в КХЛ, а тут ему будет противостоять новичок Николай Цулыгин, ещё не знающий, что такое самостоятельная работа в плей-офф. Вопросы к Цулыгину появлялись по ходу всего сезона, он смог избежать увольнения (хотя иногда кресло под ним сильно качалось), но шестое место в конференции для «Салавата» — это, по большому счёту, провал.

В нынешнем сезоне Цулыгин проиграл Билялетдинову все три матча, а самой показательной стала сентябрьская встреча в Уфе. После второго периода «Салават» вёл со счётом 4:1, но в третьем периоде пропустил трижды, а затем проиграл по буллитам. Наставник «Салавата» не сумел в нужный момент переключить свою команду на аккуратный хоккей, а «Ак Барс» добавил будто бы по щелчку пальцев Билялетдинова — это чисто тренерское поражение Цулыгина. «Ак Барс», кстати, за исключением этого третьего периода, действовал против уфимцев вторым номером во всех матчах. Казанцы меньше бросали по воротам, больше времени проводили в зоне обороны, охотно отдавая шайбу Линусу Умарку и компании, а сами брали качеством своих атак. В результате «Ак Барс» ещё в двух матчах с Уфой не пропускал больше одной шайбы, сам забрасывал трижды, и, визуально, затрачивал для победы не слишком много усилий. Рациональный, экономный и качественный хоккей – вот козырь «Ак Барса», против которого у уфимцев шансов немного.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Единственное, за счёт чего «Салават» может зацепиться в матчах с Казанью – это игра в неравных составах. Уфимцы в целом по сезону действуют удачнее в большинстве и меньшинстве, что и было продемонстрировано в очных матчах. Из шести заброшенных шайб в ворота «Ак Барса» четыре «Салават» провёл при численном преимуществе. В меньшинстве же уфимцы пропустили лишь один гол за три матча, хотя у казанцев было 11 попыток для реализации. Впрочем, будет неудивительно, если в плей-офф «Ак Барс» подтянет этот компонент. Так что с казанцами «Салавату» лучше не встречаться, и подопечные Цулыгина могут хоть как-то повлиять на это – четвёртая очная игра «регулярки» у команд ещё впереди.

«Салават» последний из топ-клубов КХЛ. В чём дело и где бразильский хоккей? Очень много цифр.

«Магнитка» «съест» лидеров «Салавата»

Начинать плей-офф с «Ак Барсом» — невесёлое дело не только для «Салавата», но и для любой другой команды с Востока. А как насчёт «Металлурга»? У уральцев практически новый коллектив, тренер первый год работает в КХЛ – вводные данные не такие грозные для «Салавата», как у соперника по «зелёному» дерби. Вот только «Металлург» под управлением Йозефа Яндача хорошеет в течение всего сезона и к плей-офф подходит в отличном состоянии, чего не скажешь про уфимцев. Поступательного движения у команды Николая Цулыгина не видно, сплошная «болтанка». Так что и здесь тренер уфимцев может оказаться самым слабым звеном «Салавата».

Вообще, толком непонятно, чего ждать от «Магнитки» в плей-офф, но теоретически способны они на многое. Пресловутая перестройка прошла в клубе гораздо спокойнее, чем ожидалось, система Яндача прижилась почти безболезненно и прямо сейчас «Металлург» мне кажется основным кандидатом на выход в финал кубка Гагарина от Востока. У «Магнитки» есть опытнейший голкипер, мастеровитое первое звено (Эллисон – Мозякин – Кулёмин), работающие связки легионеров (Шор – Булирж и Расмуссен – Пакаринен), хороший сплав опыта и молодости в обороне (Бирюков и Дронов, Рылов и Антипин). Состав сбалансированный и тщательно подобранный.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Противостоять уральцам «Салавату» будет не легче, чем казанскому клубу. «Металлург» проповедует хоккей с прицелом на оборону, в своей зоне вяжет соперника, а известно, что лидеры уфимцев обычно эффективны только в том случае, если им предоставить простор. А вот главные силы магнитогорской атаки более неприхотливы, и сами могут создать опасность у чужих ворот, даже в условиях плотной опеки. Впрочем, в обоих поединках «регулярки» между «Магниткой» и «Салаватом» результат сделали совсем не хоккеисты из первых двух звеньев. Победу в Магнитогорске уфимцам принёс Александр Кадейкин, «сухой» успех уральцев в Уфе обеспечили главным образом действия Андрея Чибисова и Григория Дронова.

Отметим, что в соперничестве с «Металлургом» у «Салавата» не будет козыря, который может сработать против казанцев – игра в неравных составах. Большинство у «Магнитки» второе в КХЛ (лучше только у «Автомобилиста»), меньшинство – четвёртое. Поэтому встреча с уральцами в первом раунде также не сулит «Салавату» грандиозных перспектив.

«Салавату» нужно быть смелее. Иначе команду «задушат» в плей-офф К битве с «Авангардом», «Ак Барсом» или «Магниткой» надо готовиться уже сейчас.

«Авангард» — заманчиво, но маловероятно

Выход на «Авангард» для «Салавата», пожалуй, самый желанный, но одновременно самый нереальный вариант. Омский и уфимский клубы во многом похожи, что касается состава и амбиций. Много интересных имён в команде, особенно в нападении, но нет стабильных результатов. Уфимцы из-за этого не поднимались почти весь сезон выше шестого места, «Авангард» из-за глупых поражений упустил вторую строчку конференции. При этом ожидания от обеих команд в среде болельщиков огромные, а цели у руководства клубов – самые высокие.

«Ястребы» в регулярном чемпионате, конечно, действовали более системно и организованно, чем уфимцы. В начале сезона команда Боба Хартли и вовсе представлялась непобедимой машиной, но с течением времени слабости «Авангарда» стали очевидны для всей лиги. Омичи хороши, если здорово готовы физически и надёжно выглядит голкипер. В остальных случаях их спокойно можно обыгрывать. От того, в каком функциональном состоянии подойдёт «Авангард» к плей-офф и потянет ли психологически эти матчи вратарская бригада Бобков – Налимов, и зависит выступление в плей-офф команды Боба Хартли. Честно говоря, не придётся удивляться ни вылету омичей в первом раунде, ни проходу до финала кубка Гагарина.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Салават» сыграл с «ястребами» четыре матча в «регулярке», выиграл всего один, но это не слишком показательно. Дважды уфимцы уступили со счётом 0:1, и это как раз те случаи, когда у Игоря Бобкова был хороший день, а защита «Авангарда» не позволила создать слишком много уфимскому нападению. Ещё две игры сложились веселее, в Балашихе «Авангард» выиграл по буллитам, в Уфе «Салават» победил в основное время, выдержав немыслимое количество бросков.

Матчи получались разными, и так же будет в плей-офф, если этим командам будет суждено сыграть в первом раунде. Против «ястребов» у «Салавата» наибольшие шансы, потому что у «Авангарда» не чувствуется казанской основательности и системности или магнитогорской сбалансированности и разносторонности. Омичи обязательно позволят проявить уфимцам свои сильные стороны, у «Салавата» будет реальный шанс не только затянуть серию, но и выиграть её. Впрочем, чтобы занять третье место «Авангарду» (которому, кстати, тоже удобнее всего сыграть с уфимцами) нужно рассчитывать не только на себя, но и на осечки конкурентов. Судьба третьей позиции Востока в руках «Ак Барса» и «Магнитки» и будет любопытно посмотреть, как они в двух предстоящих очных матчах разыграют уфимскую карту.