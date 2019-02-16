«Барыс» стал победителем дивизиона Чернышёва

«Барыс» и «Авангард» не сумели выявить победителя матча регулярного чемпионата КХЛ в основное время. После 60 минут игры был зафиксирован счёт 1:1. Благодаря этому результату команда Андрея Скабелки гарантировала себе победу в дивизионе Чернышёва. Омский клуб потерял шансы обогнать «Барыс» по итогам «регулярки».
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Барыс»
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Старченко — Бойд — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис;
Блэкер — Полохов, Панюков — Шевченко — Акользин;
Семёнов, Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.
«Авангард»
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Петров;
Кошелев — Стась — Галимов, Манукян — Яремчук.