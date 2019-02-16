«Торпедо» — «Сибирь»: хозяева открыли счёт на 17-й секунде матча

«Торпедо» принимает «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяевам удалось открыть счёт уже на 17-й секунде матча. С передачи Владимира Галузина отличился Денис Паршин.
Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Составы команд:
«Торпедо»
Браст (Тихомиров);
Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Мили — Кэлоф;
Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Веряев;
Родионычев, Саболич — Макаренко — Шенфельд, Ильин.
«Сибирь»
Тейлор (Красиков);
Логинов — Климонтов, Брюле — Романцев— Принс;
Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Игнатович — Пиганович, Михайлов — Комаров — Шашков;
Лукин, Казаков — Пешехонов— Карон, Яковлев.