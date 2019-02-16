Тарасенко: в «Сент-Луисе» невероятная атмосфера, хотим попасть в плей-офф

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» заявил о важности ближайших игр.

«Атмосфера невероятная. Я горд тем, что сейчас здесь нахожусь. Мы наслаждаемся проведенным вместе временем. Я всегда так говорю, но сейчас это правда. Сейчас важное время года. Лидеры и все остальные должны проявить себя. Мы хотим попасть в плей-офф. Ради этого и играем», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Тарасенко стал первой звездой встречи с «Аризоной Койотс» (4:0). Кроме дубля на его счету показатель полезности «+1», 3 броска в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 17.41 на льду (3.40 – в большинстве). В последних 10 встречах на его счету 16 (9+7) очков.