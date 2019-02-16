«Магнитка» командировала двух защитников в «Зауралье»

В курганское «Зауралье» из магнитогорского «Металлурга» командированы защитники Савелий Ольшанский и Дмитрий Зайцев, информирует официальный сайт клуба ВХЛ.

Пару месяцев назад Ольшанский уже выступал за «Зауралье» и за 15 сыгранных матчей в нынешнем регулярном чемпионате «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» набрал 9 (3+6) очков при нейтральном показателе полезности. Кроме того, защитник в начале 2019 года стал бронзовым призером молодёжного чемпионата мира в составе сборной России. Также Савелий в нынешнем сезоне провёл 10 матчей в КХЛ за «Металлург» и отметился одной голевой передачей при полезности «+2», а в молодёжной команде «Стальные Лисы» тоже заработал один ассистентский балл за 4 встречи, показатель полезности равен «+3».

Зайцев – уроженец Тольятти, но является воспитанником магнитогорского хоккея. Свою профессиональную карьеру защитник начинал в 2014 году в «Стальных Лисах», но затем уехал в Северную Америку, где отыграл следующие три сезона. В систему «Металлурга» 21-летний хоккеист вернулся прошлым летом и с того момента провел 17 матчей в МХЛ, заработав 8 (2+6) баллов при полезности «+11», и 16 игр в КХЛ, но очков в главной команде он пока не набирал.