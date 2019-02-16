«Филадельфия» победила «Детройт», упустив преимущество в четыре шайбы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома победил «Детройт Ред Уингз» — 6:5 ОТ.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте первого периода, отличился защитник «Флайерз» Шейн Гостисбер. Густав Нюквист восстановил равновесие на 15-й минуте. Второй период остался за подопечными Скотта Гордона — по разу успех праздновали Трэвис Конечны и Скотт Лотон. В начале третьего периода с интервалом в 53 секунды ворота Джимми Ховарда поразили Якуб Ворачек и Нолан Патрик. Тренерский штаб «красных крыльев» произвёл замену голкипера — вместо Ховарда в воротах появился Джонатан Бернье. У «Детройта» оставалось 18 минут на спасение матча, и этого времени им хватило. Тайлер Бертуцци и Томас Ванек вернули интригу в игру, а героем матча стал Энтони Манта. Канадец оформил дубль, причём во второй раз он смог отличиться за семь секунд до конца периода. В овертайме «Филадельфия» всё-таки сумела одержать победу — дубль оформил Конечны.