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«Филадельфия» победила «Детройт», упустив преимущество в четыре шайбы

«Филадельфия» победила «Детройт», упустив преимущество в четыре шайбы
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома победил «Детройт Ред Уингз» — 6:5 ОТ.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте первого периода, отличился защитник «Флайерз» Шейн Гостисбер. Густав Нюквист восстановил равновесие на 15-й минуте. Второй период остался за подопечными Скотта Гордона — по разу успех праздновали Трэвис Конечны и Скотт Лотон. В начале третьего периода с интервалом в 53 секунды ворота Джимми Ховарда поразили Якуб Ворачек и Нолан Патрик. Тренерский штаб «красных крыльев» произвёл замену голкипера — вместо Ховарда в воротах появился Джонатан Бернье. У «Детройта» оставалось 18 минут на спасение матча, и этого времени им хватило. Тайлер Бертуцци и Томас Ванек вернули интригу в игру, а героем матча стал Энтони Манта. Канадец оформил дубль, причём во второй раз он смог отличиться за семь секунд до конца периода. В овертайме «Филадельфия» всё-таки сумела одержать победу — дубль оформил Конечны.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2019, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
6 : 5
1:1, 2:0, 2:4, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Гостисбер (Патрик, Лотон) – 04:34 (5x5), 1:1 – Нюквист (Бертуцци, Грин) – 14:07 (5x5), 2:1 – Конечны (Проворов, Кутюрье) – 22:59 (5x4), 3:1 – Лотон (Симмондс, Патрик) – 24:02 (5x5), 4:1 – Ворачек (Линдблом) – 40:31 (5x5), 5:1 – Патрик (Симмондс, Макдональд) – 41:24 (5x5), 5:2 – Бертуцци (Ларкин) – 42:39 (5x5), 5:3 – Ванек – 43:23 (5x5), 5:4 – Манта (Декайзер, Эн) – 48:36 (5x5), 5:5 – Манта (Грин, Кронвалль) – 59:53 (6x5), 6:5 – Конечны (Кутюрье, Гостисбер) – 61:27 (3x3)
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