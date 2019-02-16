Кросби обогнал Бриндамора по очкам за историю НХЛ, впереди Овечкин

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пинвинз» дома уступил «Калгари Флэймз» — 4:5.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился 3 (1+2) очками. Благодаря этому Кросби добрался до отметки в 1185 (436+749) очков в регулярных чемпионатах и вышел на 49-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Рода Бриндамора (1184 балла).

Следующей целью для Кросби являются позиции капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1188). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. На счету легендарного канадца 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах регулярного чемпионата.

Кросби был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2005 году под первым номером. С мая 2007 года Сидни является капитаном команды. В составе «Питтсбурга» он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016–2017), а также четырежды выигрывал Приз принца Уэльского (2008–2009, 2016–2017).