Кросби обогнал Фёдорова и вышел на 50-е место по очкам в истории НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пинвинз» на выезде уверенно победил «Филадельфию Флайерз» — 4:1.

Счёт на девятой минуте открыл капитан гостей Сидни Кросби. Также канадский нападающий сделал две результативные передачи. Благодаря этому Кросби добрался до отметки в 1181 (435+746) очко в регулярных чемпионатах и вышел на 50-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Сергея Фёдорова (1179 баллов).

49-ю позицию в списке занимает Род Бриндамор (1184), 48-ю – капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1186). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. На счету легендарного канадца 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах регулярного чемпионата.

Кросби был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2005 году под первым номером. С мая 2007 года Сидни является капитаном команды. В составе «Питтсбурга» он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016-2017), а также четырежды выигрывал Приз Принца Уэльского (2008-2009, 2016-2017).